"ليلة من الطرب".. تركي آل الشيخ يكشف موعد حفل عمرو دياب في "جولة المملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، موعد حفل النجم عمرو دياب، المقام ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة".

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، نشر بوستر الحفل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "ليلة من الطرب مع الفنان عمرو دياب في بوليفارد سيتي ضمن حفلات جولة المملكة 18 يوليو"

النجم عمرو دياب، حضر مؤخرا العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، الذي يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وأحيا النجم عمرو دياب، حفلين في موسم عيد الأضحى، إذ أقيم الأول في بيروت، مساء السبت الموافق 15 يونيو، والثاني يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

وقام النجم عمرو دياب بطرح أغاني "الطعامة" من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تتحبي"، من ألحان وتوزيع محمد يحيى، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر تامر حسين، وتولى وضع الميكس والماستر أمير محروس.