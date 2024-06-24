شكرا لقرائتكم خبر عن تعبانة وسندت على حد بحبه.. كندة علوش عن صورتها مع زوجها فى فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة كندة علوش، عن فيديو و صورها في مهرجان فينيسيا مع زوجها عمرو يوسف على السجادة الحمراء.

وقالت: "ذهبت بعد ولادة كريم ابنى بكام شهر وكنت رايحة تعبانة مهرجان فينيسيا و كان فيلم نزوح معروض ضمن المسابقة الرسمية في المهرجان وفكرت انى مسافرش لكن عمرو أصر أنى أروح وهو هيجى معايا يومين ونرجع، لما كنت على الريد كاربت تعبانة ومش قادرة لما شوفته قلتله تعالى أقف معايا وسندت عليه والفيديو اتاخد وبقى تريند والكل عمله شير بشكل رومانسى وحقيقى، وانى تعبانة و سندت على حد بحبه".

وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت كندة : "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش" وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".

