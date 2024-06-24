شكرا لقرائتكم خبر عن فشل اغتيال راينيرا تارجارين مع نهاية الحلقة الثانية من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابعت أحداث الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، بـ لقاء الملكة راينيرا تارجارين بـ مقابلة الـ White Worm في دراجونستون، بعد حادثة قتل الطفل جيهيريس في الريد كيب بـ كينجزلاندينج، ومساعدة الأخيرة لـ عائلة هايتاور في جلوس الملك إيجون الثانى على العرش الحديدى، كما كشفت لها عن طريقة مساعدته للأمير دايمون من خلال إعطائه اسمين ليساعدوه في قتل الأمير إيموند.

وقامت White Worm بتذكير الملكة رينيرا بسابق معرفتهم حينما ذهبت الأخيرة مع الأمير دايمون إلى وسط البلد في ضمن أحداث الموسم الأول، ومن ثم تركها دايمون واختفى بالرغم من انه وعدها بالزواج، وتهرب منها، ولثانى مرة يوعدها بشئ ويتخلف عنه.

فيما طلبت White Worm من الملكة راينيرا أن تنفذ وعد الأمير دايمون الذى وعدها به وهو أن يعطيها حريتها، كما كشفت لها طريقة عائلة هايتاور في التخلص منها ومن حياتها في كيتنجزلاندينج.

وعادت أحداث الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon إلى كينجزلاندينج حيث قام الملك إيجون الثانى بقتل صائدى الجواسيس وتعليقهم.

ومن ثم واجه السير أوتو هايتاور الملك إيجون الثانى بعد قتله لـ صائدى الجواسيس، ليؤكد له الأول أنه من قتل ابنه الطفل جيهيريس أكد له وجود شخص اخر يساعده، ولهذا قام بـ هذا الفعل، ومع تتابع المواجهة أشار السير أوتو أنهم كسبوا تعاطف الشعب بـ موت الطفل، ألا أنه بفعلته قلب الأمر رأسا على عقب.

لتنتهى المواجهة بين السير أوتو هايتاور والملك إيجون الثانى بـ سلب الأخير شارة مساعد الملك من جده، وتسليمها إلى السير كريستول كول بدلا عنه، بعد أن ارسل السير أريك لـ قتل الملكة راينيرا بمفرده.

كما وصل السير أريك إلى دراجنستون، وتمكنه من التسلل والدخول إلى القلعة، والتمكن من وصول إلى غرفة الملكة راينيرا ومحاولة قتلها، ألا ان السير إريك كان اكتشف وجود شقيقه بالقلعة، وانتظر حتى وصوله إلى غرفة الملكة لكى يواجه.

وبدأ قتال عنيف بين الشقيقان السير أريك وإريك، الذى انتهى بـ موت كلاهما بعد أن تمكن السير إريك من قتل شقيقه أريك وحماية الملكة راينيرا من الموت، ومن ثم قتل نفسه من بعدها.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon مع حديث بين السير أوتو هايتاور وابنته الملكة أليسنت حول ما قام به ابنها الملك إيجون الثانى، وتأكيد الأول أن الخير سيتسبب في هلاكهم جميعا، ومع وصول أليسنت لـ غرفة ابنها تجده غارق في بكاءه فـ تقرر تركه بـ مفرده.



White Worm



السير أوتو هايتاور



السير كريستول كول



الملك إيجون الثانى



الملكة راينيرا



راينيرا



شارة مساعد الملك



صائد الجواسيس



قتال السير أريك وإريك