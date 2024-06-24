عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية 18 يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيًا في بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 18 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة".

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور.

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

أما أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا هو الأضخم في قلب العاصمة اللبنانية بيروت حيث شهد الحفل حضور أكثر من ٢٢ ألف متفرج محققا أعلى رقم للحضور الجماهيري في حفلات صيف لبنان حتى الآن.

وللعام الثاني على التوالي تسبب حفل الهضبة في اغلاق الشوارع الرئيسية ببيروت ، وذلك نظرا للتكدس المروري الذي سببه الاقبال الكبير على الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وقبل انطلاق الحفل احتشد الآلاف في انتظار صعود عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه حتى صعد لخشبة المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ".

ألبوم “مكانك” عمرو دياب:

وطرح عمرو دياب حديثًا ألبوم “مكانك”، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

وقدم عمرو دياب في ألبوم مكانك 12 أغنية هي: “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

ويتصدر مكانك قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”، وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين منهم: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.