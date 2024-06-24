3 أفلام روائية وتسجيلية فى نادي سينما أوبرا دمنهور

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فعاليات نادى السينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر وتعرض فيلمين روائيين قصيرين هما : "رزق وفوتوجينيك ،وآخر تسجيلي قصير بعنوان مشروع تخرج عن القاهرة، وذلك في السابعة مساء الجمعة ٢٨ يونيو على مسرح أوبرا دمنهور.

ومن المقرر أن يعقبهم ندوة للمناقشة، تستضيف المخرجان شريف جابر ومحمود خواجة ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر .

تدور أحداث فيلم رزق، إخراج شريف جابر حول طالع النخل الذى يقع فى مأزق بسبب حلول موسم الحصاد ومرضه الذى يمنعه من القيام بمهمته، وذلك بعد هروب ابنه المعاون له نتيجة قسوته .

أما فيلم " فوتوجينيك"، مستلهم عن قصة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس سيناريو وإخراج شريف جابر سالم، ويدور حول شاب يهوى التصوير الفوتوغرافي لديه اعتقاد راسخ أن عدسة الكاميرا أصدق من العين البشرية إلى أن يقع فى الحب وتحدث مفاجأة .



وفيلم "مشروع تخرج عن القاهرة" إخراج محمود خواجه، تدور أحداثه حول شاب يعود إلى مدينته الصغيرة بعد قضاء فترة طويلة في القاهرة موثقًا رحلته على طول الطريق ويبدأ فى إجراء مقارنات بين طبيعة الحياة فى المدينتين.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.