لعبة النهاية وأوبرا العتبة على الطليعة الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح عرضي " لعبة النهاية " و " أوبرا العتبة "، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٧ يونيو الجاري على مسرح الطليعة بالعتبة .

والعرضان من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، ويقدم عرض "لعبة النهاية" في تمام الثامنة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور، بينما يُقدم عرض "أوبرا العتبة" في تمام التاسعة و النصف مساء بقاعة زكي طليمات .

يذكر ان عرض "لعبة النهاية" من تأليف صمويل بيكيت، و من إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل "د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس" .

أما عرض "أوبرا العتبة" كتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، تمثيل "محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة"، بالاشتراك مع "رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي"، غناء أوبرالي "روجينا صبحي، محمود ايهاب" .

وشهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "النقطة العميا"، يوم السبت، على مسرح الغد بالعجوزة، من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل مسرحية النقطة العميا

"النقطة العميا" إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة "نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.

ويعد العرض ضمن خطة عروض البيت الفنى للمسرح خلال أجازة العيد والتى تتضمن افتتاح ٦ عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهم: "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم ٥ عروض وهم : "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا" .