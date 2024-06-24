أحمد حلمي يكشف عن مخاوف عودته للمسرح: قدوتي الزعيم لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم أحمد حلمي عن قرار عودته للمسرح من خلال مسرحية "ميمو" والتى قدمها لأول مرة فى السعودية الصيف الماضي، مشيراً: كنت خايف الناس متجيش.

كشف أحمد حلمي خلال تصريحاته، أن قرار عودته للمسرح بعد غياب 23 عام صعب للغاية، قائلا: "كنت خايف الناس متجيش، علشان المسرح كان الفترة الأخيرة أخذ منحني فى الإنقراض ولكن الحمد الله بدأ فى التعافي منذ سنوات قليلة".

مسرحية ميمو

أكد أحمد حلمي أن قدوته فى المسرح هو الزعيم عادل إمام الذى استمر عرض إحدي مسرحياته لمدة 11 عام بشكل متواصل وهو الرقم القياسي الذى حققه الزعيم فى المسرح ولم يستطع أحد كسر هذا الرقم حتى الآن، معلقاً: " قدوتي في المسرح الزعيم عادل إمام، بالنسبة ليا يعني إيه مسرحية تقعد 7 سنين؟ وأقل مسرحية تقعد 5 سنين وفي مسرحية بتقعد 11 سنة، إزاي الجمهور مخلصش المفروض يخلص".

أشار أحمد حلمي عن إمكانية تقديمه مسرحية يستمر في عرضها لـ11 سنة كما حدث مع مسرحية "بودي جارد" لعادل إمام، معلقاً: "مقدرش أقدم مسرح يقعد 11 سنة، دا رقم الزعيم محدش يجيي ناحيته، 11 سنة إلا يوم أقف على المسرح، 11 سنة دا الرقم القياسي بتاع عادل إمام محدش يقدر يكسره".

مسرحية ميمو

أسعار تذاكر مسرحية ميمو

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية باكثر من فئة وتبدأ الفئة الأولى بـ1500 جنيه اما الفئة الثانية تصل سعرها لـ1250 جنيه والفئة الثالثة 900 جنيه والفئة الرابعة تصل سعرها لـ750 جنيه والفئة الخامسة والأخيرة تصل سعرها لـ500 جنيه.

وقرر النجم أحمد حلمي، بعد النجاح الساحق الذي حققه بمسرحية "ميمو"، والذي عرضها عدة مرات في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن يعرضها في مصر.

مسرحية ميمو

جدير بالذكر أن مسرحية ميمو تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

وعُرضت مسرحية ميمو حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .