نيللي كريم تنشر فيديو يرصد مشاهد من رحلتها في باريس.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لها يرصد مشاهد من رحلتها في باريس بفرنسا.

ونشرت نيللي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شيء رائع يحدث في باريس.. المزيد في طريقك".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الحياة تبدأ من بعد الطلاق" ، "جميلة جدا" ، " قمر أوي يا نيللي" ، "جمالك" ، "تجنني" ، "حتة سكرة".

وانفصلت نيللي كريم عن هشام عاشور بعد زواج دام بينهما لعامين ونصف.

وكانت "نيللي" قد تزوجت من هشام عاشور في أغسطس عام 2021 لينفصلا في مايو 2024.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فراولة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024، وتنتظر طرح فيلميها "الست" و "هابي بيرث داي" بدور العرض السينمائي.