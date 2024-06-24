A Quiet Place: Day One في دور العرض المصرية الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم A Quiet Place: Day One، الجزء المنتظر من سلسلة A Quiet Place الشهيرة في دور العرض السينمائية، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو، والذي يكشف عن اليوم الذي أصبح فيه العالم صامتاً، ويتم توزيع الفيلم بواسطة شركة FOUR STAR FILMS.

A Quiet Place: Day One يعيدنا إلى البداية، كاشفًا عن الأحداث المرعبة لأول يوم من الغزو الفضائي الذي أسقط البشرية، سنشاهد أصول الكائنات المرعبة والصراع المحموم من أجل البقاء الذي أرسى الأساس لهذه الملحمة المشوقة، حيث يجب على امرأة تدعى سميرة أن تنجو من غزو في مدينة نيويورك من قبل تلك المخلوقات الفضائية المتعطشة للدماء ولديها قدرة على سماع الترددات فوق الصوتية.

القصة من تأليف جون كراسنسكي، سيناريو وإخراج مايكل سارنوفسكي، وتقوم بدور البطولة لوبيتا نيونجو، إلى جانب جوزيف كوين، أليكس وولف، ودجيمون هونسو.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز.