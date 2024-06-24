بـ"جيبة قصيرة".. مي عمر تتجول بشوارع لندن مع زوجها محمد سامي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع زوجها المخرج محمد سامي وهما يتجولان في أحد شوارع لندن.

ونشرت مي، صورتها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بـ "جيبة قصيرة" ومرتدية إطلالة جريئة.

وتفاعل متابعيها معها، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "بصوت لؤلؤ" ، "أجمل ثنائي في الكون" ، "إيه الجمال ده كله" ، "ما شاء الله" ، "جمالك تعدى الحدود" ، "الفراشة" ، "القمر طل علينا".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.