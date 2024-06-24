منى إش إش بعد إجراء ابنتها عملية جراحية: "مليون سلامة عليكي يا قلب أمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة منى إش إش، إجراء ابنتها "ماهيتاب" لعملية جراحية، موجه رسالة لها.

ونشرت "منى" صورة لابنتها من داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "ياقلب قلبي إنتي، سلامتك يا ست البنات مليون سلامة عليكي أجر وعافية يارب العالمين آمين، الحمدلله على كل حال ربنا يحفظك ويحميكي يا قلب أمك".

وظهرت ماهيتاب ابنة ماجد المصري في الصورة وهي مرتدية ملابس العملية وترقد على السرير داخل المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية في أصبع قدم الرجل اليسرى.

ماهيتاب هي ابنة الفنان ماجد المصري من طليقته منى إش إش.

وكانت منى إش إش، أعلنت مطلع العام الماضي سرقة حسابها الشخصي علي "فيسبوك" ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "في حد حقير سرق أكونت الفيسبوك بتاعي، وحياة أمك ما هسيبك.. بس استنى النهار يطلع هاحبسك يا قذر".

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