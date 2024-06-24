شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب.. دور العرض في أوكرانيا تستقبل A Quiet Place: Day One يوم 27 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع imdb عن موعد طرح فيلم A Quiet Place: Day One، في دور العرض بأوكرانيا يوم 27 يونيو وذلك رغم الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا>

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم الاثارة والرعب المنتظر A Quiet Place: Day One، الإعلان الترويجي للفيلم الذي يتصدره النجمة العالمية لوبيتا نيونجو، الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في عام 2014 عن فيلمها 12 Years a Slave.

ويعتبر الفيلم استكمالا لفيلم A Quiet Place بجزئية، الأول والثاني، حيث يرصد الفيلم الجديد القصة من بدايتها قبل أحداث A Quiet Place.

A Quiet Place هو فيلم رعب دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم كائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الفيلم الجديد A Quiet Place: Day One من سيناريو وإخراج مايكل سارنوسكي وبطولة لوبيتا نيونجو و أليكس وولف و جوزيف كوين.

