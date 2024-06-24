شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "صرخات الأطفال" للمخرج إياد أبو روك في النمسا بعد نجاحه بالنرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الوثائقي القصير "صرخات الأطفال" للمخرج الفلسطيني النرويجي إياد أبو روك، والذي تم عرضه في العاصمة النرويجية "أوسلو" بمقر السفارة الفلسطينية هناك، وبحضور عدد من الدبلوماسيين والسفراء والحقوقيين، وشهد عرض الفيلم تفاعلا كبيرا من الحضور وأجهش الجميع بالبكاء على المشاهد الصادمة والمؤثرة في الفيلم الذي حرك الضمير الإنساني للجمهور الأوروبي، وبالتحديد في النرويج، التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية على غرار الخطوة التي قامت بها إسبانيا كأول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين وحق إقامة الدولة الفلسطينية.

ويستعد مخرج العمل إياد أبو روك لعرض الفيلم خلال أيام بالنمسا لتكون ثانى الوجهات الأوروبية للمخرج الفلسطيني النرويجي لتعريف الجمهور الغربي بالمجازر والأوضاع الكارثية التي يعيشها أطفال فلسطين فى ظل الحرب عليها من العدوان الإسرائيلي، ومن المقرر أن ينتقل عرض الفيلم لعواصم أوروبية كثيرة بعد عرضه في النمسا خلال أيام.

جدير بالذكر أن فيلم "صرخات الأطفال" هو فيلم وثائقي قصير مدته 30 دقيقة، ويحمل الكثير من المشاهد الواقعية القاسية والمؤلمة لأطفال يعانون آثار الحرب والدمار، هذا ويعتبر إياد أبو روك واحدا من المخرجين اللذين يحملون على عاتقهم مهمة نقل الواقع وتحريك الضمير الإنساني تجاه قضايا فلسطين.