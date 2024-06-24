شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النصوص المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، عن قوام لجنة تحكيم مسابقة النصوص المسرحية والتي تحمل اسم الكاتب المصري الراحل أحمد محمود نجيب، في دورته الثانية.

تشكلت لجنة تحكيم مسابقة النصوص المسرحية من الفنان فهد ردة الحارثي من السعودية ،والدكتور على علاوي من المغرب، والدكتورعلى خليفة من مصر ومقرر اللجنة الناقدة سارة عمرو من مصر.

وجاءت شروط مسابقة النصوص المسرحية كالتالي: فتح باب التسابق للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية " طلبة وطالبات" كذلك فتح باب التسابق للمعلمين والمعلمات ،وألا يزيد النص المسرحي عن 15 الى 20صفحة a4 بونت 14.

يذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة .



داليا همام



مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة النصوص المسرحية في دورته الثانية



مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة