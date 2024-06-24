شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى وعصام كاريكا يسترجعا ذكرياتهما داخل كواليس مسرحية "ميمو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عصام كاريكا زيارة النجم أحمد حلمى لمشاهدة مسرحيته " ميمو " التي تعرض حاليا علي أحد المسارح الخاصة، وبعد العرض التقي النجمان واستعادا ذكريات تعاونهما سويا، ونشر كاريكا صور تجمعمها سويا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، وكانا قد تعاونا سويا فى اغانى فيلم " ميدو مشاكل " واغانى فيلم "55 اسعاف "



كاريكا وحلمى كاريكا وحلمى

كاريكا وحلمى

يذكر أنالفنان عصام كاريكا، قد قال إنه بدأ مسيرته الفنية ملحنا والبداية في عام 1993، وكانت مرحلة الغناء بعدها بعشر سنوات في 2003 وجاءت بالصدفة، وكشف موقف له كان مع سيمون أسمر والفنان وائل كافوري والفنانة نوال الزغبي، وكان يستمع إلى عدد من الألحان ويختار منها لنوال الزغبي ووائل كافوري.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة بمناسبة عيد الربيع، أن الأستاذ سيمون أسمر قال لي إن هناك أغنية ناجحة جدا في لبنان "السلام عليكوا" ولا أعرف من هو المطرب الذي يقدمها، وكنت أنا المطرب وكنت قدمت تلك الأغنية خلال شريط كوكتيل "هاي كواليتي" مع إيهاب توفيق وحمادة هلال ولم تنجح وقتها في مصر، وقلت أنا جربت الغناء ولن أكرر التجربة، واندهشت من كلام سيمون أسمر حول نجاح الأغنية والمطرب، فقلت له أنا المطرب واندهش جدا ووائل كافوري ونوال الزغبي، وقال لي ستأتي معي إلى لبنان ووجدت مقابلة رائعة بسبب تلك الأغنية.