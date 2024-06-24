شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى: تكلفة الذكاء الاصطناعى بسيطة والتكنولوجيا فى يد الجاهل تلغى الموهوب والان مع تفاصيل الخبر

حرص كل من المطرب والملحن عمرو مصطفى وخالد داغر أستاذ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس الأوبرا السابق، على حضور فعالية بعنوان الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطور وتطوير أدواته للارتقاء بالموسيقى والفنون، وذلك داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير.



صناعة الموسيقى

وأضاف: سابقا السيدة أم كلثوم كانت تستهلك في الأغنية عددا من البروفات لكي تنفذها، وهذا لا يحدث حاليا، ولما قدمت تجربة أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي حدث هجوم كبير.

عمرو سليم

وأصدرت مؤخرا الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية قرارًا بتكليف الدكتور خالد داغر مديرًا للدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

خالد داغر

وسبق أن قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية.



عمرو مصطفى يتحدث عن تكلفة الذكاء الاصطناعي



