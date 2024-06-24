شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج حسام النبوى بعد صراع مع مرض سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا المخرج حسام النبوي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وقد أنهت نقابة السينما إجراءات الدفن، وستقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل اليوم، عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي بالمحلة الكبرى، والعزاء غدًا بقاعة المناسبات في نفس المسجد.

وحرص عدد كبير من أصدقاء وأقارب الراحل على نعيه بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، منهم المخرج تامر حمزة.

ويعد حسام النبوي واحدًا من أبرز المخرجين المساعدين في الأعمال الدرامية، إذ شارك في العديد من المسلسلات، منها: ألف سلامة، أكتوبر الآخر، المصراوية الجزء الثاني، عدى النهار، امرأة من الصعيد الجواني، النساء قادمون، يا رجال العالم اتحدوا، اللص الذي أحبه، وذئاب الجبل.



