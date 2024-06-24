شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو فاطمة سعيد تحصد جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024 على مسرح لوكسمبورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد جائزة الثقافة الأوروبية خلال حفل توزيع جوائز الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى على مسرح أوركسترا لوكسمبورج الذي أقيم في أوائل الشهر الجاري، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية، وتضمن الحفل مقطوعات موسيقية لكبار الملحنين، والتي عزفتها أوركسترا لوكسمبورغ الفيلهارمونية بمشاركة فنانين عالميين من جميع أنحاء أوروبا ليقدموا لحظات لا تُنسى.

وقد تسلمت السوبرانو فاطمة سعيد الجائزة في مجال الموسيقى، كما حصل عدد من الفنانين العالميين على جوائز منهم المغني الأيرلندي رونان كيتينغ، وقائده الأوركسترا المكسيكية - ألوندرا دي لا بارا، وفريق كورال أبناء فيينا ‫"فيينا بويز‫"، وشهد الحفل حضور صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورج الكبرى.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وصرح برنهارد ريدر رئيس مجلس الإدارة للمنتدى الثقافي الأوروبي: "إن فاطمة سعيد تمتلك واحد من أقوى الأصوات في العالم، وقد جاء اختيارها وتكريمها بالحصول على جائزة الثقافة ليس فقط لمشاركتها من قبل الغناء مع الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، وأوركسترا بوسطن السيمفونية، وبي بي سي أوركسترا، ولكنها تعمل على ربط الثقافات، وتقوم بالأداء لجميع "الألحان الكلاسيكية أوالأغاني العربية" بنفس المعايير الفنية العالية.

جدير بالذكر أن فاطمة سعيد حصلت مؤخراً على جائزة رفيق الحريري للتميز الفني والتي حصلت عليها العام الماضي في واشنطن، وجائزة "أوبوس كلاسيك"، إحدى أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وذلك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021، كما مثلت فاطمة سعيد مصر في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وغنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى، كما حصلت في 2016 على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر، وأصبحت أول مغنية للأوبرا تحصل على جائزة الإبداع للدولة عن إنجازها الفني المتميز على المستوى الدولي.

هذا وتعد فيلهارموني لوكسمبورغ هي قاعة حفلات موسيقية تمثّل الطابع متعدد الثقافات لمدينة لوكسمبورغ، وتستضيف هذه القطعة الرائعة من العمارة المعاصرة فرقا موسيقية وعازفين منفردين وأوركسترا من جميع أنحاء العالم، وقد جعلت الجودة الرائعة لصوتياتها وتعاونها الوثيق مع الشخصيات الموسيقية المهمة منها واحدة من أفضل قاعات الحفلات الموسيقية في أوروبا.



حصول السوبرانو فاطمة سعيد علي جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024 على مسرح لوكسمبورج



السوبرانو فاطمة سعيد



حصول السوبرانو فاطمة سعيد علي جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024