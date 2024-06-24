شاهد.. كليب "إنسان" لـ أصالة أحدث أعمالها الغنائية من ألبوم "ثم أنا"

ياسر رشاد - القاهرة - تخطت المطربة أصالة بأحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "إنسان" من ألبومها الغنائي الجديد "ثم أنا"، حاجز الـ 3,775,374 مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والموسيقية، وذلك بعد طرحها في الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع طرح باقي أغاني الألبوم تباعًا خلال الفترة المقبلة.

أصالة

أغنية إنسان

أغنية إنسان للفنانة أصالة، من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، توزيع علي روني، وسبق وروجت أصالة للأغنية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وشوقت جمهورها لطرحها ثاني أيام عيد الأضحى.

ألبوم ثم أنا

واعتمدت أصالة في فيديو كليب الأغنية الجديدة وهو من إخراج كريم نور، أكثر من مظهر جمالي وتميزت إطلالتها بالبساطة، وجاء تأديتها للكلمات باللهجة الخليجية.

كلمات أغنية إنسان

ومن كلمات أغنية أنا إنسان التي قدمتها أصالة لجمهورها في ثاني أيام عيد الأضحى 2024:

وسط هذا الضجيج وضهر إنسان التفاصيل الشفتهن بي خطيرة.

قلبه بنصه لوحة وإني عنوان أحس وياه صرت مثل الأميرة.

دخل قلبي حرب بسلوب فنان وأخذني لبيتهم مثل الأسيرة.

وعدني بعمري أبدا ماشوف خذلان وإني أدري سند ماعندي غيره.

أصالة

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة.

والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.

ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لصوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها. شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.