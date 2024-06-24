"الموسيقى الفصحى" في بيت العود.. الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم بيت العود العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل موسيقي جديد وفريد من نوعه لفنان العود مصطفى سعيد، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

تفاصيل حفل مصطفى سعيد ببيت العود العربي

ومن المقرر أن يقدم "سعيد"، أمسية من الموسيقى الفصحى بعنوان (المقام العربي المعاصر)، تتناول معزوفات من الموسيقى العربية التي يعمل أستاذاً لها منذ عام ٢٠٠٤م، في بيت العود العربي فضلاً عن عمله أستاذاً في الجامعة الأنطونية ببيروت في لبنان منذ عام ٢٠٠٦م.



من هو مصفى سعيد؟

ولد سعيد، في القاهرة عام ١٩٨٣م، تعرف على الموسيقى عندما كان طفلاً، وتعلم قراءة وكتابة النوتة الموسيقية عبر نظام "برايل" في سن مبكرة.. ولاحقاً درس في بيت العود العربي في القاهرة، وتعلم الموسيقى الغربية عبر المراسلات مع كلية "هالدي" للمكفوفين وضعاف البصر.

كما فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع "تحقيق المخطوطات" العام الحالي عن دراسته بعنوان "سفينة الملك ونفيسة الفلك (شهاب الدين)، الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، حيث قام بدراسة منهجية مستوعبة تبرز تمكنا في المادة العلمية، وقدرة على التحليل والفهم والنقد.

معلومات عن بيت العود العربي

يستند منهج بيت العود إلى دراسة مختلف تقنيات العزف باستخدام المهارات والأساليب، التي تؤهل الطالب للتعامل مع المؤلفات الموسيقية، ومدارس العزف المختلفة ورموزها.

• يتم تدريب الطالب إلى أن يبلغ مستوىً جيداً من الخبرة في تقنيات العزف على آلته الموسيقية التي سيغدو عازفاً محترفاً عليها.

• يتلقى الطالب الخبرات والمعارف في مختلف النظريات الموسيقية.

• إلهام الطلاب: من خلال استضافة مدرسي العزف الزائرين ومشاركة تجاربهم وخبراتهم مع أعضاء بيت العود.

• مشاركة أعضاء بيت العود في حفلات موسيقية بعد فترة من التدريب والبروفات.

• تأهيل الطلاب المتميزين للانضمام إلى الهيئة التدريسية بعد نجاحهم في استكمال عامين من التدريب، بالإضافة إلى فترة الدراسة التي تشمل 5–6 فصول دراسية.