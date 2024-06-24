سميحة أيوب.. 20 مسرحية فى تاريخ سيدة المسرح العربي ومشوار فني مُشرف

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها التي عبرت فيها عن حبها الشديد للفن لذلك قررت تغيير اسمها مرتين خوفًا من أهلها.

وأضافت سميحة أيوب إن مقياس نجاح الأعمال بالإيرادات عبارة عن تجارة فنية، متابعة أنها غيرت اسمها مرتين في أعمالها الفنية بسبب خوفها من أهلها، معقبة: "كانت العقول مقفولة وقتها بس هما سكتوا دلوقتي".

سميحة أيوب

وأشارت: "مريت بعدة تجارب صعبة، وكنت مصممة إني مبصش ورايا حتى لا أتعثر، والعمل الجيد به أيضا هجوم، واللي بيضايق الفاشلين العمل الجيد ولذلك كنت بتقدم في مشواري".

الشلليلة والمحسوبية ليست موجودة في الوسط الفني

وتابعت: "الشلليلة والمحسوبية" ليست موجودة في الوسط الفني، والفن يفرض نفسه على الجميع، مشيرة إلى أنها مرت بعدة تجارب صعبة خلال بداية مشوارها الفني.

سميحة أيوب



وأضافت "أيوب"، أنها قدمت فيلم "تيتة رهيبة"، بسبب قصته وسعيدة للغاية به، لافتة إلى أن هناك جيشًا كبيرًا من الأطفال يحبوها بسبب ذلك العمل.

واختتمت أنها ترفض تقديم مشهد واحد في عمل فني حتى لو كان مهما، كونها قدمت الكثير من الأعمال ولها اسم كبير في عالم الفن، ولا تحب أن تكون موجودة لمجرد الظهور.

سميحة أيوب

من هي سميحة أيوب سيدة المسرح العربي

سميحة أيوب صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية ، كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة سنة 1947م، تجاوزت سنوات عملها السينمائي والتلفزيوني 77 عامًا.

ولدت في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عام ثم فيلم حب في سنة 1948.

دخلت سميحة أيوب في سنة 1949م المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي: فيلم شاطئ الغرام في مطلع سنة 1950م، ثم في سنة 1951 شاركت في فيلم ورد الغرام .

سميحة أيوب

وقد ذاع صيتها في أوائل الخمسينيات، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل في سنة 1953م.

سيدة المسرح العربي ونجاحات متعددة

انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

سميحة أيوب

أفلامها

1938: حياة وآلام السيد المسيح

1948: حب

1950: شاطئ الغرام

1951: ورد الغرام

1952: ناهد

1952: أنا وحدي

1952: السر في بير

1952: الدم يحن

1953: قلبي على ولدي

1953: بعد الوداع

1953: ابن الحارة

1954: موعد مع السعادة

1954: كدت أهدم بيتي

1954: الوحش

1955: قلبي يهواك

1955: الله معنا

1955: الغائبة

سميحة أيوب



1955: أغلى من عينيه

1956: هارب من الحب

1956: القلب له أحكام

1958: مجرم في إجازة

1958: بنت البادية

1959: عودة الحياة

1959: بين الأطلال

1959: بياعة الورد

1959: المبروك

1960: جسر الخالدين

1960: العملاق

1961: لا تطفئ الشمس

1962: يوم الحساب

1962: امرأة في دوامة

1963: سجين الليل

1963: المتمردة

1964: هل أنا مجنونة

1964: أدهم الشرقاوي

1966: رجل وامرأتان

1967: جفت الأمطار

1968: أرض النفاق

1968: 3 قصص

1969: سوق الحريم

1971: فجر الإسلام

1978: رجل اسمه عباس

2012: تيتة رهيبة

2015: الليلة الكبيرة

سميحة أيوب



أعمالها الدرامية

1961: عذراء مكة

1962: السبنسة

1964: قلوب من نور

1964: قصة مدينة

1964: خيال المآتة

1964: الضحية

1965: كليوباترا في خان الخليلي

1965: الساقية

1967: وجهان للحقيقة

1967: ظلال

1967: الرحيل

1968: لعبة الرجال

1968: لا تنظر إلى الوراء

1969: وجه الحب الآخر

1969: الهروب

1970: سيداتي آنساتي

1971: النصيب

1974: الجدار

1977: أنهار الملح

1978: نقطة الضعف

1978: لحظة اختيار

1978: زغاريد في غرفة الأحزان

1978: دمعة ألم

1978: أيها الحب لا تهجرني

1978: المشربية

1978: الغضب

1979: طيور بلا أجنحة

1980: ليلى العفيفة

1980: المتهمة

1981: ولسه بحلم بيوم

1981: الشك

سميحة أيوب



1983: عصر الحب

1983: الجزار الشاعر

1983: أشياء لا تباع

1984: المرايا

1985: محمد رسول الله (ج5)

1985: المحروسة 85

1986: الوريث

1987: مصرع المتنبي

1987: الكتابة على لحم يحترق

1988: المرأة الأخري

1989: الزائرة

1990: قابيل وقابيل

1990: حفنة من رجال

1990: السبنسة

1991: مملوك في الحارة

1991: بين ثلاثة

1991: الخطر

سميحة أيوب



1991: البريمو

1992: مغامرات زكية هانم

1992: ساعة ولد الهدى

1992: حصاد الحب

1993: حكاية شفيقة ومتولي

1993: أمهات في بيت الحب

1995: وتمضي الأحزان

1995: موعد مع الغائب

1995: مشوار

1995: عودة السيد

1995: اللعب في الوقت الضائع

1996: عدل الأيام

1996: رابعة تعود

1997: عباسية واحد

1997: سعد اليتيم

1997: ذو النون المصري

1997: السيرة الهلالية (ج1)

1997: أحلام الفجر الكاذب

1998: غابت الشمس ولم يظهر القمر

1998: الضوء الشارد

1999: ميراث الريح

سميحة أيوب



1999: مذكرات ضرة

1999: في بيتنا كنز

1999: حرث الدنيا

1999: اللعبة

1999: الخديعة

2000: يا فرحه ما تمت

2000: عفوا هذا حقي

2000: سلمى يا سلامة

2000: زمن العطش

2000: أوان الورد

2001: ضبط وإحضار

2002: نور القمر

2002: فارس العرب

2002: سيف اليقين

2002: رجل على الحافة

2002: بلاغ

2002: أميرة في عابدين

2005: زهرة في الأرض البور

2006: أولاد الشوارع

2006: الدنيا ريشة في هوا

2007: عسكر وحرامية

2007: المصراوية (ج1)

2008: نفق الشيطان

2008: قصص بوليسية

2008: فضة قلبها أبيض

2009: المصراوية (ج2)

2009: الخيول تنام واقفة

2010: سقوط الخلافة

2010: اغتيال شمس

سميحة أيوب



2012: الخفافيش

2013: مزاج الخير

2014: المرافعة

2015: مولد وصاحبه غايب

2015: أوراق التوت

2020: سكر زيادة

2021: الطاووس

2021: أجازة مفتوحة

2022:انحراف

2023:حضرة العمدة (مسلسل)حضرة العمدة

سميحة أيوب



مسرحياتها

1954: الأيدي الناعمة

1959: كسبنا البريمو

1960: تلميذ الشيطان

1963: العباسة

1964: كوبري الناموس

1964: سكة السلامة

1966: بير السلم

1968: مصرع كليوباترا

1972: مقالب عطيات

1972: حبيبتي شامينا

1974: العمر لحظة

سميحة أيوب



1976: أنطونيو وكليوبترا

1978: ست الملك

1980: كوبري الناموس

1993: الخديوي

2001: الناس اللي في التالت

2003: في عز الظهر

2005: قريب وغريب

2005: الشبكة

سميحة أيوب



2009: يا إحنا يا هي



المسلسلات الإذاعية

1955: سمارة

1956: عودة سمارة

1961: شخصيات تبحث عن مؤلف

1967: التضحية

1972: صابرين

سميحة أيوب



1975: أم كلثوم

1978: عندما تغيب الشمس

2004: فارسة الأدب العربي . سهير القلماوي

2007- 2020 دراما أوراق البردي . كتابة وإخراج رضا سليمان