محمد إمام يتحول لـ عمرو دياب وأوس أوس لـ نانسي عجرم بفيديو بالذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

مازح الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس" متابعيه وجمهوره، بعد انتشار أخبار، عن تحدث المطرب عمرو دياب باللهجة اللبنانية في فيلمه الجديد مع المطربة نانسي عجرم.

ونشر "أوس أوس"، مقطع فيديو لمشهد من مسلسل "كوبرا" جمعه بالفنان محمد إمام، مُعدل بتقنية الـ"Ai" الذكاء الاصطناعي، وعلق: "الهضبة كوبرا.. ونانسي فتوش".

ووضع "أوس أوس"، صورة الهضبة عمرو دياب على وجه محمد إمام وصورة نانسي عجرم على وجهه مستخدمًا الذكاء الاصطناعي.

وتفاعل عددًا من الفنانين مع الفيديو، أبرزهم محمد إمام، والفنانة بدرية طلبة، والملحن إسلام زكي.

وكانت المطربة نانسي عجرم كشفت تفاصيل عن فيلمها الجديد من المطرب عمرو دياب، في تصريحات تلفزيونية، وقالت: "أنا يسعدني أني أجتمع مع عمرو دياب في فيلم، وأكيد هتكلم لبناني في الفيلم، أو يمكن نخلط اللهجتين، عمرو يتكلم لبناني وأنا مصري".

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