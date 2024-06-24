"ڤوي! ڤوي! ڤوي!" يفوز بجائزتين في مهرجان سبليت السينمائي المتوسطي بكرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي طويل وجائزة الجمهور لأفضل فيلم في الدورة السابعة عشر من مهرجان سبليت السينمائي المتوسطي بكرواتيا (13 - 22 يونيو).

واعتبر مخرج الفيلم ومؤلفه عمر هلال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، الجائزتين إنجازاً قلما يحدث، موضحاً أن ذوق الجمهور يختلف عن ذوق لجنة التحكيم، لكن الفيلم نجح في توحيد الآراء والحصول على إعجاب الجميع، وأضاف "إنجاز مهم على المستوى الشخصي، وأعتقد أنه مهم للسينما المصرية، في زمن تعاني فيه السينما من التحديات الإنتاجية لإنتاج أفلام لا تعتمد على الجماهيرية بشكلها المعتاد". ووجه الشكر لشركاء العمل.

كان الفيلم فاز موخراً بجائزة جمعية نقاد السينما المصرية، كما حظي باستقبال حافل في المهرجانات التي شارك فيها، ووصفه مهرجان روتردام السينمائي الدولي بالأكثر تفضيلاً ومشاهدة للجمهور واختاره ضمن أبرز 3 أفلام على الموقع الرسمي له، وخلال مشاركته في مهرجان أوستلاند السينمائي ببلجيكا والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حظي الفيلم باستقبال جماهيري حافل.

الفيلم وصفه الناقد وائل خيري في مقاله بموقع روجر إيبرت بأنه "مبهج ومثير للتشويق ومليء بالسحر"، ووصفته أليسا سيمون من ڤارايتي بأنه "نظرة جريئة وكوميديا سوداء عن الهجرة". "في هذه الأثناء، قدم رازميج بيديريان من صحيفة ناشيونال نيوز مراجعته للفيلم بعنوان لافت للنظر جاء فيه: "كوميديا ​​صاخبة تكشف عن واقع اجتماعي أكثر خطورة".

ڤوي! ڤوي! ڤوي! يروي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك، ڤوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي، إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال ويضم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والشباب: محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبدالعظيم، وحجاج عبدالعظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.