شارك في ذئاب الجبل واللص الذي أحبه.. وفاة المخرج حسام النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حازم فؤاد، منذ قليل، وفاة المخرج حسام النبوي.

ونشر حازم فؤاد صورة للمخرج حسام النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "اااه على وجع القلب، المخرج حسام النبوي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا حسام ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة سلام يا عشرة العمر".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل عقب صلاة العشاء بمسجد الشامي، بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، والدفنة بالمقابر الجديدة في المحافظة نفسها، على أن يقام العزاء غدا الثلاثاء، بقاعة المناسبات بمسجد الشامي.

وشارك الراحل حسام النبوي كمخرج مساعد في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها: "مسلسل اللص الذي أحبه، عدى النهار، أكتوبر الآخر، المصراوية 2، إمرأة من الصعيد الجواني، يا رجال العالم اتحدوا، مسلسل ألف سلامة، مسلسل ذئاب الجبل".

اقرأ أيضا..

"بكرة التلات نقاط".. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة