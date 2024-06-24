بعد حفله الأخير في مهرجان موازين.. أحمد سعد يوجه رسالة إلى الجمهور المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب، وشهد حضورا ضخما من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية.

ووجه "سعد" رسالة شكر إلى الجمهور المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من حفل مهرجان #موازين في المغرب الحبيب، مش عارف اوصف فرحتي بالجمهور الجميل وترحيبهم وحبهم اللي وصلي اليوم دا.. شكرا ليكم بحبكم بزاف".

وأشعل أحمد سعد حفل "موازين" بباقة من أشهر أغانيه، ومنها: "سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، وسع وسع" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها جمهوره.

مسارح مهرجان موازين الدولي استعدت لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 مسارح كبرى وهي السويسي، والنهضة وأبي رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هي: شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح.

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