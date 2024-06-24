بالصور| إسعاد يونس تستأنف تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستألف النجمة إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" الذي من المقرر أن يعرض قريباً على القنوات الفضائية، ويتكون من 30 حلقة.

المسلسل من إخراج شيرين عادل وكتبه محمد عبدالعزيز، ويشاركها البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندا موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

وتقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، وتمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات.

يذكر أن إسعاد يونس شاركت في رمضان الماضي بظهور خاص في مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، تميم عبده، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وعدد من الأطفال وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن الكاتب محمد عبدالعزيز شارك النجمة إسعاد يونس من قبل في برنامج "صاحبة السعادة" كمعد أساسي للبرنامج، وكتب من قبل مسلسل "نوايا بريئة" و"البيوت أسرار"، ويعتبر مسلسل "تيتا زوزو" هو العودة له في كتابة المسلسلات.

وعُرض للمخرجة شيرين عادل خلال موسم رمضان الماضي مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد.