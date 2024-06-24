"مستوى عالمي".. تركي آل الشيخ يكشف خطته لإنتاج أفلام الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن خطته القادمة لتنفيذ بعض الأفلام السعودية بمستوى عالمي.

وكتب "آل الشيخ"، تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "فيسبوك": "شغالين على دعم إنتاج من 3 لـ 5 أفلام سعودية في الشهرين ثلاثة القادمة + إنتاج 3 أفلام سعودية بشكل كامل إن شاء الله بمستوى عالمي، الأفلام بتشرف gea وموسم الرياض على اختيارها وبتكون نقله".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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