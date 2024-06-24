بالفيديو.. كيف رد أحمد سعد على فيديو الغناء داخل "الحمام"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دافع الفنان أحمد سعد، عن نفسه أمام هجوم متابعيه، بعد نشر مقطع فيديو له داخل الحمام أثناء الاستحمام، الأيام الماضية.

وقال "سعد"، في مؤتمر صحفي على هامش حفل مهرجان "موازين" في المغرب، عرضه برنامج "Et بالعربي"، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام": "أنا أخدت على أني اتشتم 3 أيام في الأسبوع خلاص بقيت مواظب عليهم ومش بغيرهم".

وأضاف: "السوشيال ميديا وطريقته اتغيرت زمان كان النجم لما يختفي أكتر بيبقى مهم بالنسبة له، لكن دلوقتى لازم تبقى وجود اكتر والناس تهتم بتفاصيلك بيبقى شيء مفيد للفنان".

وتابع: "أنا بحب كل شوية أغني من العربية وجديدة شوية أغني من الحمام".

نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو له داخل الحمام، وهو يغني أثناء الاستحمام: "يابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو قائلا: "لما تستحمى حماية العيد".

وكان الفنان أحمد سعد قد روج لبرنامج "بيت السعد" والذي تم تصويره بالمملكة العربية السعودية ويقدمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد.

ويضم البرنامج في قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

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