شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تبكى على مسرح مهرجان موازين وتُحيى حفلا كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حفل النجمة هيفاء وهبي على مسرح مهرجان موازين، بكاء هيفاء وهبي لدى صعودها على المسرح، وذلك بسبب حسن استقبال الجمهور المغربي لها وضخامة عدد الحاضرين من الجمهور لمتابعة حفلها ووجهت هيفاء وهبي الشكر للشعب المغربي، لتقدم واحدا من أنجح حفلاتها بحضور كامل العدد.

وفى سياق آخر قاربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمها الجديد ولاد المحظوظة، حيث يتبقى مشاهد معدد على الانتهاء من العمل تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال موسم صيف 2024 السينمائى.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، وتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وقدمت هيفاء وهبي آخر أعمالها في السينما، فيلم "رمسيس باريس" الذي تم طرحه العام الماضي وشارك في بطولته: محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.























