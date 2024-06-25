شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق بإطلالات مختلفة فى أسبوع الموضة بباريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت النجمة غادة عبد الرازق، في أسبوع الموضة بباريس بأكثر من إطلالة لافتة، وهو ما لاقى إعجاب جمهورها، خاصة أن أفكار الإطلالات التي ظهرت بها غادة عبد الرازق ملفتة وستايل مختلف وجديد.

وكانت دور العرض مؤخرا، قد استقبلت فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم.

فيلم تانى تانى آخر أعمال السيناريست الراحل محمد نبوى، حيث يُعرض الفيلم بعد عامين ونصف من وفاته، إذ رحل محمد نبوى عن عالمنا في شهر أبريل من عام 2021، ويعد فيلم تانى تانى ثالث تعاون بين محمد نبوى وأحمد أحمد بعدما قدما سويًا فيلمى "القرموطى على خط النار"، و"صابر وراضي".

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

فيلم "تاني تاني" تدور أحداثه في إطار إجتماعي لايت، حيث هدى موظفة بنك (غادة عبد الرازق) التي يظهر لها أصدقائها القدامي زيكو (أحمد آدم) وبيبو (بيومي فؤاد) اللذان يظهران في حياتها مجدداً بعد سنوات طويلة ويحاولان التقرب منها وكسب قلبها في وقت هي منشغله بتحضيرات زفاف ابنتها هدير (ثراء جبيل)، وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية، إلا أن شقيقها عادل (محمود حافظ) يقف حائلاً أمامهما.











