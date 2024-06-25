شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيي حفلاً غنائيًا فى لبنان الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم جورج وسوف حفلا غنائيًا فى لبنان يوم السبت 13 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويشاركه في الحفل المطرب آدم.

انتهى سلطان الطرب جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية، من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية وبتوقيع صناع مصريين بعد نجاحهم معا فى أغنية "نجم على" وسوف يطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وطرح مؤخرا سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

وأحيا جورج ، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع ، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده.