شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات طلاق فى الوسط الفنى بالنصف الأول من عام 2024.. أشهرها نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النصف الأول من عام 2024 أكثر من حالة طلاق داخل الوسط الفني، وكان آخر هذه الحالات الفنانة شذى، حيث أعلنت شذى خبر انفصالها عن زوجها، موضحة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطلاق تم رسميا منذ ديسمبر الماضي، معلقة: "كل شيء قسمة ونصيب".

وكانت شذى قد احتفلت بعقد قرانها في ديسمبر قبل الماضي فى حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، حيث حرص على التواجد كل من: مى كساب، المطرب حاتم فهمى وهيثم شاكر الذى شهد على عقد القرآن.

وفى بداية عام 2024 أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها النجم أحمد العوضي، انفصالهما من خلال منشور على صفحتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت ياسمين: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير"، وذلك بعد فترة من نفى الثنائى شائعات انفصالهما طوال الوقت.

أيضا كشفت في شهر يناير الماضى الفنانة المعتزلة جينى كامل انفصالها بشكل رسمي عن الشاعر أمير طعيمة، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تم الطلاق الرسمي وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله.

وشهد الوسط الفني في نهاية شهر مايو الماضى انفصال النجمة نيللى كريم عن لاعب الاسكواش هشام عاشور بعد عامين ونصف العام من الارتباط.

وكشفت مؤخرا الفنانة جورى بكر عن انفصالها عن زوجها بعد ما يقرب عام من الزواج، حيث كتبت على صفحتها الرسمية عن خبر انفصالها وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، إذ كتبت: "وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بينى وبين الراجل المحترم زوجى وبتمنى له كل خير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا فى أي تفاصيل لأنى مش هرد على أي مكالمات".