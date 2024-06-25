شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت أحداث غزة على نفسية كندة علوش أثناء العلاج الكيماوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة كندة علوش، عن كيف أثرت أحداث غزة على نفسيتها أثناء العلاج الكيماوى في رحلتها للقضاء على سرطان الثدى.

وقالت كندة علوش:" بعد ما خلصت المرحلة الأولى من العلاج الكيماوي بصعوباتها بكل تفاصيلها سوء حظى أن العلاج جه مع أحداث غزة وانخرطت في الأحداث أوى و تواصلت و تابعت الحقيقة أن المرحلة دى ادمرت فيها نفسيا وكان لازم أشارك انى أشاهد و أساعد ازاى و انشر كل اللى بيحصل ودى أكتر حاجة تعبتنى و الظلم الرهيب الذى تعرض له أبناء شعب غزة و دخلت في اكتئاب وحصلى انتكاسه في العلاج وحاولت احمى صحتى النفسية قدر الأماكن".



وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت كندة : "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش" وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".