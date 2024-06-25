الصور الأولى من "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي في بطولة "مطعم الحبايب"، والذي من المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد ضمن قائمة أعمالها الأصلية.

مسلسل مطعم الحبايب تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

يُذكر أن مطعم الحبايب ليس التعاون الأول بين هدى المفتي وأحمد مالك، إذ حققا نجاحات مشتركة في عدد من الأعمال، سواء التليفزيونية أو السينمائية، وذلك من خلال مسلسلي بيمبو وتحقيق، وفيلمي ليلة رأس السنة وكيرة والجن.

يأتي هذا بالتزامن مع عرض مسلسل مفترق طرق على منصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة على المنصة، وهو أحدث أعمال هدى المفتي، بطولة النجمين هند صبري وإياد نصّار.

ويعد أحدث أعمال أحمد مالك مسلسل Boiling Point، الذي يُعرض حالياً على بي بي سي، ويجسد فيه مالك دور البطولة إلى جانب الممثل البريطاني ستيفان جراهام.