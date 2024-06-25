شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمى قبل حفلة ثورة 30 يونيو بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الفرقة الموسيقية بالأوبرا بقيادة دكتور مصطفى حلمى بعمل بروفة موسيقية داخل إحدى قاعات الأوبرا، شارك فيها المطربون الذين سوف يشاركون في احتفال دار الأوبرا المصرية بثورة 30 يونيو التى سوف تقام يوم 30 يونيو بالأوبرا، تحت عنوان "ثورة شعب"، والتى يشارك فيها 13 مطربا ومطربة من نجوم الأوبرا الذين لهم مستقبل كبير فى عالم الغناء.



جانب من البروفة

جانب من البروفة

جانب من البروفة



يذكر أنه سوف تحتفل دار الأوبرا المصرية بقيادة دكتورة لمياء زايد بثورة 30 يونيو بإقامة حفل غنائى بعنوان "ثورة شعب" تحت قيادة د.مصطفى حلمى، ويحييه نجوم الأوبرا كل من: أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد حسن، أحمد عفت، محمد متولى، مؤمن خليل، أحمد عصام، غاده آدم، حنان عصام، مى حسن، إيناس عز الدين، منار سمير، فرح الموجى، على المسرح الكبير يوم الأحد 30 يوينو 2024 الساعة 8.30 مساء.