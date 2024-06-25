شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق شيرين يكشف موقفه من اتهامها له: أهل الشر خسروكي نفسك وأهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة شيرين عبد الوهاب مع أسرتها وبالتحديد شقيقها سلسلة مستمرة، فبعد انتشار تسريبات صوتية لطليقها حسام حبيب، يتحدث فيها عن استغلال أهل شيرين لها، وتأكيدها هي تلك الاتهامات التي نسبها حسام لشقيقها، خلال بيان صحفي، خرج شقيقها عن صمته، كاشفا أن النيابة العامة قامت بالفعل بحفظ كل الاتهامات التي نسبت إليه سابقا إدارياً.

شقيق شيرين يكشف موقف النيابة العامة من الاتهامات

ونشر محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة من حكم النيابة بحفظ القضية، عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود، ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ 19/12/2022 يعني من سنتين".

وأوضح محمد عبد الوهاب تلك الاتهامات، متابعا: "إيه هي بقي الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع امي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سوال ج جواب، التوكيل اللي بتقول ان انا أسأت استخدامه! ".

كما ذكر: "وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها والأهم أمي اللي كنت مفهمها ان بنتها اتنازلت وانا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، انا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم اخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية".

واختتم حديثه: "بس انتي بقي بشطارتك وباللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه، وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى ونفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين مع اني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها، وده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي، مش بيان من محامي، وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر".

شيرين عبد الوهاب تتهم شقيقها باستغلالها

وكانت شيرين أصدرت قبلها بيانا قالت فيه: "إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فنى، لذلك وجب توضيح الآتى: حيث إننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقى / محمد سيد عبد الوهاب، حيث إننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة".