شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تثير الجدل بتغريداتها عن الثانوية العامة.. اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الفنانة سمية الخشاب، قبل امتحانات الثانوية العامة من كل عام، أن تدون عددا من التغريدات عبر حسابها على تويتر، على إعطاء جرعة تفاؤل للطلاب قبل الامتحانات، وهذه المرة قالت لهما إن الشهادة ليست نهاية المطاف، ومن التغريدات: "حبايبي الجو حر ملخصات ايه اسقطوا وخلاص".

وتابعت سمية :"التعليم مبيحددش لا مصير ولا نيله، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهاده هتقرطسها وتحط فيها طعمية"، ودخل عدد من الطلاب في مناقشة معها على تويتر، واعادوا نشر تغريداتها بكثره.











وآخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت،" بطولة سمية الخشاب، الفنان صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر.

ومن أعمال سمية الخشاب مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.