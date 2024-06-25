ردّت على متابعة انتقدتها.. آيتن عامر تثير الجدل برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الخاص في”فيسبوك” رسالة غامضة وجّهتها إلى إحدى الفنانات من دون أن تذكر اسمها، وطلبت من الجمهور أن يرسلها إليها.

وقالت آيتن في رسالتها: “رسالة إلى إحداهن: مش لازم تدخلي خناقات علشان تتشافي وتتعرفي… ابعتوهالها”، لتثير بذلك حيرة المتابعين الذين راحوا يتساءلون عن الشخصية المقصودة برسالتها.

وشنّت إحدى المتابعات هجوماً عنيفاً على آيتن بسبب رسالتها الغامضة، طالبةً منها أن تكون صريحة وتواجه بإعلان اسم الشخصية، حيث قالت: “ما بلاش لغة التلقيح دي لا تليق بصراحة”، لتردّ عليها آيتن عامر ساخرةً: “بحبه”.

يُذكر أن آيتن عامر أثارت الجدل في الفترة الماضية بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في”إنستغرام” فيديو ظهرت فيه على طبيعتها خلال لقائها مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، يُدعى Sergei Kosenko والملّقب بـ”mr thank you”… وكانت تتحدث بعفوية مع الشاب الذي يبدو أنها التقت به في المطار، وتؤكد له أنها تعرفه جيداً وتتابعه، وفي موقف كوميدي جمعها معه قالت: “أنا أتابعك ولكن لا أحتاج إلى المال”، ليردّ الشاب بطرافة: “هل تعطيني أنتِ المال؟”، فتفاعلت آيتن معه بالضحك وهي تقول: “يمكنني ذلك”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر الطريف الذي أرفقته آيتن عامر بالتعليق: “تقريباً أنا الوحيدة اللي قابلته وعملاله فولو ومدّانيش الـ 200 ألف دولار اللي بيدّيهم لكل من هبّ ودبّ”.