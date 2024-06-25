أحمد سعد يكشف حقيقة ارتباطه مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أخبار عن ارتباط الفنان أحمد سعد بخبيرة تجميل، وأكدت هذه الأخبار أن من المقرر أن يعلنا زواجهما قريباً.

وردّ أحمد سعد على هذه الأخبار في تصريحات صحفية، فقال: “كل ما يتم تداوله غير صحيح، وإذا حدث أي جديد في شأن الزواج فسأخبر جمهوري به”.

من ناحية أخرى، ردّ سعد على الانتقادات التي طاولته بعد مشاركته جمهوره فيديو ظهر فيه عارياً وهو يغنّي خلال استحمامه، الأمر الذي عرّضه لانتقادات لاذعة من متابعيه. إذ قال: “اعتدت على أني اتشتم ثلاثة أيام في الأسبوع، فأنا مواظب عليهم ولا أغيرهم، والسوشيال ميديا تغيرت، لأن زمان كان الأفضل للنجم أنه يختفي، لكن في الوقت الحالي إنك تكون موجود والناس تهتم بتفاصيلك ده شيء مهم… وأنا لا أحب الظهور كثيراً وأنا أغنّي من السيارة فكانت جديدة أن أظهر وأنا أغني من الحمام”.

وعبّر أحمد سعد عن سعادته بنجاح حفله في المغرب ضمن فعاليات “مهرجان موازين الدولي”، قائلاً: “شكراً الجمهور المغربي على الحضور والتفاعل، وأي حفلة ناجحة الجمهور مسؤول عنها وهو الذي يرفعك أو العكس”.