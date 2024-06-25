رامي صبري: "نفسي يبقى في كل بلد واحد زي تركي آل الشيخ.. هنبقى في حتة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشاد المطرب رامي صبري، بالدعم الكبير الذي يقدمه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لتطوير الفن والسينما.

وقال "رامي صبري" في تصريحات تلفزيونية: "تركي آل الشيخ.. نفسي يبقى في كل بلد واحد زايه، بقول كده من سنين، نفسي في كل بلد يبقى عندنا واحد زي تركي آل الشيخ الوطن العربي، في سنتين الوطن العربي هيبقى في حتة تانية، والموضوع مالوش علاقة بالفلوس ليه علاقة بالأفكار".

وأضاف: "أنا بروح السعودية بقالي 4 سنين بعمل 3 إلى 4 حفلات في السنة، وبتبسط لما بروح السعودية لأن الجمهور مش طبيعي، عنده تفاعل لما بتطلع على المسرح مش بتبقى موجودة كتير، بتبقى مش عارف تغني طول الوقت بسبب حماس الجمهور، والحفلات كلها ناجحة اي حد بينجح وكل سنة في حفلات".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن إقامة عددا من الفاعليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

ومن المقرر أن يحيي الفنان رامي صبري حفله الجديد بمدينة تورنتو بكندا، يوم 1 نوفمبر 2024.

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