بعد 13 يوما من عرضه.. تركي آل الشيخ يكشف إيراد "ولاد رزق 3_ القاضية" بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن تخطي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3-القاضية" الـ 170 مليون جنيه، بعد 13 يوم من بداية عرضه في مصر.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، كتب ،:" 170,665.357 مليون، إجمالي إيرادات مصر في ١٣ يوم فيلم (ولاد رزق ٣ القاضية)".

فيلم "ولاد رزق 3_ القاضية"، يقدم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، و يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، و النجم كريم عبد العزيز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.