رامي جمال يوجه رسالة شكر لجمهوره في الوطن العربي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان رامي جمال رسالة شكر لجمهوره في الوطن العربي، باعتبارهم سبب في نجاحه، ولحبهم للفن المصري.

وكتب رامي عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "فخور إني فنان مصري وفخور بالفن المصري وفخور بالجمهور المصري، إللي كان سبب كبير بعد ربنا في نجاحنا أنا وكل زمايلي".

وتابع: "ممتن جدًا للجمهور العربي، السعودي والكويتي والفلسطيني والليبي والعراقي والسوداني والإماراتي والبحريني والقطري والعماني والأردني والسوري والمغربي والتونسي واللبناني والجزائري واليمني، وكل الجمهور العربي مش عايز أنسى حد، وسامحوني لو نسيت وبشكرهم على حبهم لينا وللفن المصري".

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته والذي جاء بعنوان "خليني أشوفك" ويضم 15 أغنية مختلفة وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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