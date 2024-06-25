3 تسجيلات "مسربة" أشعلت الحرب بين شيرين عبد الوهاب وشقيقها وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، قوائم مواقع التواصل، مع الجدل المثار حول التسجيل الصوتي المسرب لطليقها الفنان حسام حبيب.

و في أحدث فصول الأزمة، نشر محمد عبد الوهاب " شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، إخطارًا من النيابة عن حفظ البلاغ المقدم ضده من شقيقته، بشأن الاتهامات التي وجهتها له بالتعدي، وكذلك "التوكيل العام".

وكتب شقيق المطربة،:" كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود، ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ ۱۹/۱۲/۲۰۲۲ يعني من سنتين، إيه هي بقى الاتهامات دي؟ كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي! وطبعا موضوع السكينة".

وتابع:" واتسألت على التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سوال ج جواب. التوكيل اللي بتقول إن أنا أسأت استخدامه!".

وبدأت أحدث أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، مع انتشار التسجيل الصوتي لطليقها الفنان حسام حبيب، قبل خروجه للتعليق عليها.

وقال حسام حبيب، في لقاء مع برنامج " et بالعربي"، :"الفويسات دي أنا ما صرحتش بيها، دي حاجات متسربة من تليفوني ومتاخدة ودي جريمة يعاقب عليها القانون، وأي حد هيشير كلام أنا لم أصرح به للصحافة والإعلام سأتقدم ببلاغ ضده".

وأضاف: "بحذر أي حد يستخدم أي فويس من الفويسات دي، تاني حاجة محتوى الموضوع إن أخو شيرين مضى توكيل بأثر رجعي ولا يحق له التوكيل أو يمضي بأثر رجعي أو إنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعت شيرين بدون علمها، وده متقدم بيه بلاغ رسمي من المستشار ياسر قنطوش النيابة والنائب العام".

حسام حبيب، تابع قائلا : "أنا مش بقول كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة، إنما بقول اتهام شيرين اللي مقدمة بيها بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش، بيقول نفس الكلام ده أنا مبقولش كلام من عندي".

المطربة شيرين عبد الوهاب، من جانبها، في تسجيل صوتي، قدمه الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قالت،:"أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيت، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني".

المفارقة هنا ، أن أزمة التسجيل الصوتي، تعد الثالثة، التي تشعل الجدل حول المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو ما نرصده في التقرير التالي

حكم قضائي

في مارس 2024، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، حكم بتغريم المطربة شيرين عبد الوهاب، 5000 جنيه بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر، والتشهير به، من خلال تسجيل صوتي.

وأعلن المستشار صبحي جمال "محامي المنتج محمد الشاعر"، عن صدور الحكم، عقب تحقيقات النيابة، وعقد جلسات المحاكمة في البلاغ الذي تقدم به ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، لموكله المنتج.

والد حسام حبيب

في يونيو2021، نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر موقعها الصحفي، تسجيل صوتي منسوب إلى حسين حبيب "والد حسام"، تحدث فيه عن توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب ووالدة حسام، وتدبير نجله للسيطرة على أمور المطربة المالية.

ودخلت شيرين عبد الوهاب، على خط الأزمة، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع "تويتر"، أكدت فيه عدم صحة ما أثير عن توتر العلاقة بينها وبين زوجها، ونفت ما قيل عن تدخله في أمورها المالية.

وقالت "عايزة أطمن كل الناس اللي بتحبني، أنا بخير، ومفيش أي نوع من الخطر عليا ولا على حياتي.. حسام جوزي إنسان من أنضف رجالة الدنيا، وإنسان محترم ومتربي وبيحبنى أكتر من نفسه، وميستاهلش كم القسوه ده منكم".

وتابعت المطربة: "حسام حبيب ربنا حطه في طريقي في وقت أنا كنت فيه متكسرة ومتدمرة، هو بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم ورجعلي لنفسي تاني الثقة.. حسام ربنا هو اللي بعتهولي، وربنا مش هيعمل حاجة وحشة، وحسام بيحبني أكتر من نفسه أنا وبناتي، من ساعة ما اتجوزني مستفدش بأي حاجة، ومعملش لنفسه أي حاجة.. حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء".