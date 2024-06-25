شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: ثورة يونيو أنقذتنا من تجار الدين وحافظت على هويتنا وثقافتنا والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة إلهام شاهين لـ الخليج 365، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، إن ثورة يونيو أنقذتنا من تجار الدين الذين تاجروا بالنصوص الدينية وجاءت أفكارهم بعيدة كل البعد عن الدين الحقيقي السمح الذي يعطي الإنسان الحرية في الاختيار والاعتقاد ويعلم الناس الأخلاق وكيفية التعامل بإنسانية.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، كانت طالبة للسلطة فقط واستخدموا الدين لخدمة السياسة والطبيعي والمنطقي هو فصل الدين عن السياسة ، الدين روحاني وحالة صدق كاملة بين الانسان وربه والسياسة أمر دنيوي جدا.

وأكملت إلهام شاهين :"الحمد لله ثورة 30 يونيو انقذت البلد من ناس كانت تريد تغيير ثقافتنا وهويتنا وعادتنا وتقاليدنا وشكلنا، وبدون اتفاق مسبق الشعب نزل في حالة ثورة يعلن على أنه لا يريد تغيير هوية وثقافة الشعب المصري:.

وأضافت إلهام شاهين:" الجماعة الإرهابية أولا استخدموا الدين بشكل خاطئ وكان شيوخهم يوجهون الإهانات للفن واهل الفن، بالرغم من أن الدين يعلم الأخلاق قبل أي شيء والرسول الكريم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والسؤال هنا هو أين الاخلاق في توجيه الاهانات والانتقاد بشكل سخيف وجارح وبكلمات تحمل تحرش لفظي، هم قدموا صورة سيئة لشكل المسلم المتدين مع الأسف وهذا ليس تدينا حقيقيا التدين الحقيقي الذي يصل بك لحالة أخلاقية عالية قبل كل شيء.