“إضحك يا قلبي”.. كارول سماحة تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوعين فقط من صدورها، حققت أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “إضحك يا قلبي” أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الأغنية التي جاءت باللهجة المصرية، طرحتها كارول سماحة مع إيقاع ملفت، يتناسب مع أجواء السهرات والحفلات والليالي الصيفية المميزة. وبحسب كارول، فأغنية “إضحك يا قلبي” هي دعوة للفرح وحب الحياة، ورسالة لكل انسان للاستمتاع بكل لحظة في العمر، ضمن أجواء من الفرح والتفاؤل.

ولم تكتفِ كارول سماحة بطرح الأغنية فحسب، انما اختارت أن تصورها على طريقة الفيديو كليب، تحت اشراف المخرجة بتول عرفة، فاختارت الأخيرة مواقع سياحية مصرية مميّزة، حيث صورت مشاهد الكليب هناك، وأظهرت من خلال لقطاتها مناظر طبيعية خلابة في أم الدنيا.

وتحظى الأغنية برواج واسع بين الجمهور وذلك يظهر في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعين يستمعون إلى الأغنية في مختلف البلدان العربية ودول الإنتشار.