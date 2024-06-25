ألفت إمام تكشف حقيقة خلافها مع نادية الجندي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة ألفت إمام، إن نجمة الجماهير نادية الجندي قيمة كبيرة جدًا ونحن نفتخر بها ولا أعلم من المتسبب في إطلاق شائعة وجود خلاف بيننا.

وأضافت ألفت، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، أن زواجها من رجل متزوج جاء في توقيت لم تكن تفكر في الارتباط ولكنها رأت فيه قدرا كبيرا من الأخلاق والتدين.

وتابعت: "الزواج كان معلن لدى أقرب الناس لي ولم يكن في العلن وهذه رغبته، وأيضا كانت رغبتي بعدم الإنجاب ولم أندم على هذا القرار وعوضت ذلك الأمر من خلال أولاد أشقائي والأهل والأصدقاء.

وأوضحت، أن الزواج استمر لعشر سنوات ثم حدث الانفصال لأسباب متعددة منها تدخله في عملي وخروجي للتصوير والسفر.

وعن عدم صبغ شعرها واحتفاظها بلونه الابيض، قالت: "أريد أن يظل شعري على حاله فلا يتساقط عن رأسي.

وفي سياق آخر، قالت الفنانة ألفت إمام : "هناك شائعات عن رفضي مشاركة الزعيم عادل امام في مسلسل "فالنتينو" وهذا غير صحيح".

وتابعت: "اعتذرت لأسباب انشغالي بأعمال أخرى ولدي ظروف وبالتأكيد أتشرف بالعمل مع الزعيم وكانت لي تجربة واحدة من خلال فيلم " الواد محروس بتاع الوزير".

وعلى جانب آخر تضمنت الحلقة، كشف أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ٦ سنوات، كما تحدثت عن عودتها من خلال مسلسل "كامل العدد" وشخصية الجدة فاتن، والتي قدمتها بشكل رائع.