بعد تضامنها مع حسام حبيب.. شقيق شيرين عبدالوهاب "هتحبسي أخوكي"

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وشقيقها محمد، حيث خرج الأخير عن صمته ليرد على اتهامات شقيقته له بالأستلاء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.

شقيق شيرين عبدالوهاب يرد على اتهامات شقيقته له بالصور

ونشرمحمد عبد الوهاب مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها قائلًا:" كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود.. ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ 19/12/2022 يعني من سنتين.. والاتهامات كانت كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سوال ج جواب. التوكيل اللي بتقول ان انا أسأت استخدامه".

شقيق شيرين عبدالوهاب

وأضاف محمد: "وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها والأهم أمي اللي كنت مفهمها ان بنتها اتنازلت وانا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها، وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، انا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم إخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية بس انتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى".



وتابع: "نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين مع اني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي، مش بيان من محامي. وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر، مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11/11/2022 اللي قولتي فيه انك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية".

واختتم شقيق المطربة المصرية:"مرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت ان القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".

شقيق شيرين عبدالوهاب

شيرين تصدر بيان تتهم فيه شقيقها بالسرقة

جاء ذلك بعد إصدار الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخرا بيانا رسميا أكدت فيه استغلال شقيقها محمد لها من خلال توكيل عام رسمي قديم سيطر من خلاله على حساباتها بمواقع التواصل وسلمها لشخص آخر، وقررت أن تقاضيه من خلال بعض التهم الأخرى.

كما فاجأت شيرين الجمهور بتسجيل صوتي على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين شقيقها محمد وزوجها السابق حسام حبيب، بشأن التسجيلات المسربة للأخير والتي قال خلالها حسام إن أفرادا من أسرة شيرين استغلوها وألحقوا الضرر بها وسيطروا على صفحات التواصل الخاصة بها.

وقالت شيرين خلال التسجيل: "أنا فوجئت باللي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيب، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني وهناك شخص تابع له استولى على حساباتي بالسوشيال ميديا بموجب توكيل عام قديم".

وأضافت: أنا مابحبش اتكلم عن مشاكلي الشخصية دلوقتي، عشان ماشغلش حد، والناس ماتقعدش تقول احنا ماورناش غير شيرين ومشاكل شيرين، لكن لازم تفهموا أن في أغاني حلوة جدا جدا، توما عاملها وعزيز الشافعي ومدين، وفي حاجات بتخلص من التصريحات عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، في حد بشخصه قاصد يقعدني في البيت، بنخلص الحاجات دي والأغاني هتنزل وهتعجبكوا جدا، وبإذن الله الأغاني هتعجبكم".

واختتمت قائلة: أنا أسفة إني بشيلكم أخباري، بس أنا اضطريت، صحيت لقيت مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة، وماليش دخل في اللي بيحصل دا، صدقوني أنا مش عايزة أضايقكم بأي أخبار عني حلوة أو وحشة، أكيد كل واحد عنده هموم ومشاكل، ودا اللي بيتقال معندناش غير شيرين، صدقوني مش قصدي، بدليل إني مكنتش بتكلم الفترة اللي فاتت، أنتم أهلي وسندي وأثبتوا لي كده وبتردوا غيبتي، وأي بيان لي هيصدر من مكتب المحامي ياسر قنطوش، وأنتم عارفين مين اللي بيقولوا الحقيقة، هو مش أهلي".



حسام حبيب وشيرين وشقيقها

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكان قد علق حسام حبيب،على تلك الأزمة في تصريح صوتي لموقع "ET بالعربي" قال فيه: "أنا مصرحتش بالكلام. دي حاجات تسربت من موبايلي عن طريق السرقة".

شيرين وحسام حبيب

تسريبات حسام حبيب الصوتية

وقال المطرب المصري حسام حبيب، أنه سيتقدم ببلاغ ضد من قام بالسرقة، محذراً من تداول تلك التسجيلات.

وأضاف خلال تصريحاته قائلًا: "محتوى الموضوع أن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي أنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعة شيرين بدون علمها، التوكيل ملغي، وده اتقدم به بلاغ رسمي للنائب العام.. وأنا مبقولش كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة".

شيرين وحسام حبيب

شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش

وتابع حبيب: "لكن شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش وأعتقد الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم مين السبب في منع شيرين النهار ده من التواصل مع جمهورها، وإنها تنزل أغاني جديدة"، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأشار المطرب: "أعتقد أن الناس لازم تفهم ليه شيرين متعطلة ومش عارفة تنزل حاجة، وسبحان الله أنا مقصدتش التصريح، أنا بتكلم في محادثة خاصة على تليفوني أن حد يسربها وينزلها ده شيء غير أخلاقي".

شيرين

وأختتم حديثه قائلًا:"المحتوى بتاعها سليم واتقدم به بلاغات للنائب العام، وأي حد هيتكلم عني سواء من الجمهور أو موقع صحفي هتقدم ضده ببلاغ ومش هتنازل عنه".

وكان تسريب الرسائل الصوتية لحسام حبيب وصديق مقرب له، هي حقيقية لكن قديمة، إلا أنها سرقت من هاتفه ونُشرت على منصات التواصل، حسب مواقع مختصة بأخبار الفن.

وكشف الفنان حسام حبيب في التسريبات الصوتية، عن قيام أسرة شيرين باستغلالها، وقيام شقيقها ببيع منصاتها الرسمية عبر وسائل التواصل بتوكيل مُلغى.

وكانت قد تزوجت الفنانة شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون، لكنهما انفصلا في ديسمبر 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت، ثم عادا لبعضهما بعضا وفتحا صفحة جديدة في حياتهما.

انتهى الأمر بوقوع الطلاق مجدداً في ديسمبر 2023 بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، وأكدت شيرين حينها أن الطلاق تم بهدوء وبشكل حضاري.

شيرين عبد الوهاب

علاقة شيرين عبدالوهاب بحسام حبيب

وأكد مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، أنها خلال الفترة الماضية كانت منعزلة ولم تسمح لأحد بالدخول في دائرة معارفها أو أصدقائها، كما أنها ما زالت على علاقة بطليقها حسام حبيب.

وأوضح المصدر أن تلك العلاقة تخص العمل فقط، حيث يعد حسام هو مدير أعمالها الفعلي والشخص الذي تثق به فنيا وتستشيره في الأغنيات التي تختارها لتسجيلها، وفي الحفلات التي تعرض عليها سواء داخل أو خارج مصر.