تطور جديد في قضية الكويتية فاطمة المؤمن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن تطور جديد، حيث رفضت محكمة التمييز وقف تنفيذ حكم حبسها المحدّد 3 سنوات بتهمة تجاوز الشارة الحمراء وقتل آخرين بالخطأ، وحدّدت جلسة 14 من الشهر المقبل للمرافعة.

إبقاء فاطمة المؤمن بالسجن

كما قررت محكمة الجنح المستأنفة تجديد قرارها في إبقاء فاطمة المؤمن بالسجن، وسط محاولات محاميها إيجاد مبررات قانونية لتخفيف الحكم الصادر بحقها العام الماضي، وتأييد قرار حبسها.

الكويتية فاطمة المؤمن



وكانت قد قضت محكمة الجنح الكويتية في 25 أكتوبر 2023، بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لسنة، في قضية القتل الخطأ وتجاوز الشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

وقع الحادث فجر 24 أغسطس 2023 على تقاطع أحد الشوارع في الكويت، وأدى الى وفاة شخصين وإصابة آخرَين.

الكويتية فاطمة المؤمن

من هي فاطمة المؤمن

وُلدت فاطمة في الثاني من يناير عام 1993م في الكويت ونشأت وتربت فيها حتى المرحلة الثانوية، بعد ذلك قامت بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بدراسة تخصص الهندسة المعمارية في جامعة ميامي التي تقع في ولاية فلوريدا.

بعد ذلك بدأت العمل في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو ورجعت بعد ذلك إلى الكويت وعملت في مجال دراستها في القطاع الخاص.

الكويتية فاطمة المؤمن

وفي عام 2014م كانت قد دخلت عالم الموضة والتجميل وحققت في هذا المجال شهرة واسعة.