أفلام ينتظرها الجمهور في صيف 2024 (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر الجمهور طرح العديد من الأعمال السينمائية خلال صيف 2024، ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين هؤلاء النجوم.

وتستعرض بوابة الخليج 365، لمتابعيها أبرز الأفلام المقرر طرحها في صيف عام 2024:-

فيلم جوازة توكسيك

تنتظر النجمة ليلى علوي، طرح فيلمها الجديد "جوازة توكسيك"، في السينمات يوم 3 يوليو المقبل ليتلحق بأفلام عيد الأضحى.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم روكي الغلابة



تستعد النجمة دنيا سمير غانم، لتخوض موسم صيف 2024، بفيلم "روكي الغلابة" ومن المقرر عرضه أغسطس المقبل.

ويشارك في فيلم "روكي الغلابة"، بجانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددٌ من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، وضيف الشرف الفنان أحمد سعد، تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم، حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

فيلم الهوى سلطان

تنتظر النجمة منة شلبي، طرح فيلمها الجديد "الهوى سلطان" بدور العرض قريبا.

الفيلم، بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم ولاد المحظوظة



وكان انتهى صناع وأبطال فيلم "ولاد المحظوظة"، من تصوير العمل ومن المقرر طرحه قريبا.

الفيلم، بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، وتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

فيلم جبل الحريم

وانتهى صناع وأبطال فيلم "جبل الحريم" للفنانة وفاء عامر، ومن المقرر طرحه قريبا.

ويعد الفيلم، الأول من نوعه في مصر، حيث يتكون من أبطال نساء فقط، ولن يظهر فيه أي رجل، و"جبل الحريم"، هو مأخوذ من اسم جبل ومنطقة سياحية في مدينة الغردقة، كانت تذهب لها النساء في الماضي للاستمتاع بمياه البحر وهي منطقة لا يدخلها الرجال.

فيلم جبل الحريم، بطولة وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال أحداث الفيلم، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام.