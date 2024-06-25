ألبوم أصالة "ثم أنا"| مشاهدات أغنية يُمر وما يسلم خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة أصالة بأغنيتها الجديدة “يُمر ومايسلم”، أكثر من 180 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية أصالة الجديدة “يمر ومايسلم”

أغنية يمر ومايسلم من كلمات عبد الله العماني، ألحان محمد الشطي، توزيع:سيروس، وتقول كلماتها “يمر وما يسلم على الكبر تعلم اجي له يتحلم هاها والله لو لا الملامه لقلل فحترامه انا مابي سلامه ها ها وشلون كذا تغير عليا احباب حنا كنا سويه والله لو لا الملامه لقلل فحترامه انا مابي سلامه ها ها يضن انه حرجني وان القهر ذبحني يشبه ما يعرفني ها ها بكره يندم ويرجع من جروحه يتوجع وانا وصاله بقطع ها ها هين انا أعلمه دون منطق في كلمه والله اني بندمه هاها علي انا يعايب وهو اللي فيني ذايب هزلت يا حبايب هاها ”.



تأتي أغنية يمر ومايسلم ضمن ألبوم أصالة الجديد “ثم أنا”، التي تتعاون أصالة مع مجموعة من أكبر الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين على المستوى العربي، وجاءت أسماء أغاني الألبوم وصناعه، كالآتي:

أغنية الساعة من كلمات ضياء الميالي، ألحان نصرت البدر، توزيع أمجد أجعاتي.

أغنية إنسان من كلمات محمد الترك، ألحان كرار شريف، توزيع: علي روني.

أغنية لا تختبر من كلمات قوس، ألحان وليد الشامي، توزيع:مهند خضر

أغنية كلك لهم من كلمات رحاب، ألحان نواف عبد الله، توزيع عدنان عبد الله

أغنية ثم أنا من كلمات مؤمن سالم، ألحان أحمد سعيد، توزيع د.مصطفى قاسم.

أغنية تسألني من كلمات أماني الرويلي، ألحان ناصر الصالح، توزيع:خالد عز.

أغنية الكرسي من كلمات خلف الخلف، ألحان: جمانه جمال، توزيع:عصام الشرايطي.

أغنية ماتهون من كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع: زيد نديم.

أغنية يمر ومايسلم من كلمات عبد الله العماني، ألحان محمد الشطي، توزيع سيروس.

أغنية جرح العرب من كلمات عبد الله العماني، ألحان محمد الشطي، توزيع سيروس

ألبوم أصالة الجديد “ثم أنا”، سيتم تدريجيًا خلال الموسم الصيفي الجاري، ويتضمن 10 أغاني بين المصري والسوري والخليجي.

تفاصيل ألبوم لحقت نفسي الأول والثاني

كانت قد طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعلا مميزا مع أدائها الطربي.

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغان، “ رجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لازمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى